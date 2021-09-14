В торговом зале произошло ЧП с маленьким мальчиком

В Киеве в магазине "Эпицентр" на ребенка упал незакрепленный шкаф. В результате мальчик получил перелом ключицы и ушиб головы.

Об этом сообщил Обозреватель, ссылаясь на слова мамы несовершеннолетнего Людмилу Похил.

"Пришли мы за детским товаром. Креслом-мешком. Чтобы веселее было ребенку жить. Теперь будем "веселиться" 21 день в гипсе с переломом ключицы. И с гематомой на голове. Потому что на ребенка упал пустой шкаф. Он стоял как раз рядом с детскими креслами-мешками в виде лисичек и пингвинов. Естественно, не прикрученный", – рассказала Похил.

Женщина отметила, что врач гипермаркета пришел только через полчаса и квалифицированную помощь ребенку не предоставил.

В компании "Эпицентр" заявили, что компенсируют все медицинские расходы семье пострадавшего ребенка.

В компании также сообщили о проведении служебного расследования и проверки надежности и безопасности закрепления стеллажей и расположение товаров и торгового оборудования во всех магазинах.

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