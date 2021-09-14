В этом деле суд должен расставить все точки над "і"

Под Киевом со двора дома исчез трехлетний мальчик

Мать ребенка сразу забила тревогу и обратилась в полицию. Днем, 13 сентября, правоохранители сообщили, что маленький Дима находится со своим родным отцом и с ним все в порядке.

Об этом передали в пресс-службе полиции Киевской области.

Пара раньше проживала в гражданском браке, но около года назад расстались. Согласно решению исполнительного комитета Великодимерський поселкового совета, мужчине было позволено посещать ребенка в определенное время в присутствии матери.

Мать ребенка Юлия рассказала в сюжете ТСН, что ее бывший муж Евгений устроил целую спецоперацию, чтобы забрать сына. Женщина добавила, что у ее 8-летней дочери, на глазах у которой и происходило такое "похищение", до сих пор паническая атака.

Также Юлия рассказала, что на алименты не подавала, но бывший муж сам выплачивал деньги на сына.

В то же время Евгений, по специальности педиатр, объяснил свои действия необходимостью экстренно заняться здоровьем мальчика, так как нужно обследование и лечение по задержке развития. В тот момент он якобы думал о здоровье ребенка.

Мужчина добавил, что обследование у педиатра подтвердило серьезность его опасений относительно здоровья.

Теперь в этом деле суд должен расставить все точки над "і", окончательно определив место жительства ребенка.

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