Тройку знаков Зодиака октябрь подарит свою благосклонность и удачу
Эти счастливчики будут испытывать особенную удачу в середине осени. Но очень важно действовать осторожно, чтобы месяц стал приятным и незабываемым.
Об этом пишет портал Lifedon.
Стрелец
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В октябре они имеют возможность выдохнуть, расслабиться и хорошо провести время. Удача будет идти из ниоткуда: признание в любви от того, кто дорог, легкость в работе или учебе. Астрологи предупреждают, что эту удачу очень просто отвернуть от себя. Октябрь не любит волнений и переживаний, злости или раздражения.
Водолей
Не обойдет удача и Водолея. В первую очередь представителям этого знака повезет в работе. Возможно, они даже получат повышение или премию. В то же время представителям этого знака стоит держаться в стороне от своей семьи и абстрагироваться от них. Велика вероятность конфликтов с родителями или детьми.
Дева
Это прекрасная возможность сменить профессию или сферу деятельности, переехать, рискнуть и посетить другую страну. Этот месяц также для тех людей, которые хотят посвятить себя новой науке или найти для себя увлечение. Октябрь отвернется от тех Дев, которые предпочтут сидеть дома и не будут брать от жизни все.
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