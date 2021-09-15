Тройку знаков Зодиака октябрь подарит свою благосклонность и удачу

Эти счастливчики будут испытывать особенную удачу в середине осени. Но очень важно действовать осторожно, чтобы месяц стал приятным и незабываемым.

Об этом пишет портал Lifedon.

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В октябре они имеют возможность выдохнуть, расслабиться и хорошо провести время. Удача будет идти из ниоткуда: признание в любви от того, кто дорог, легкость в работе или учебе. Астрологи предупреждают, что эту удачу очень просто отвернуть от себя. Октябрь не любит волнений и переживаний, злости или раздражения.

Водолей

Не обойдет удача и Водолея. В первую очередь представителям этого знака повезет в работе. Возможно, они даже получат повышение или премию. В то же время представителям этого знака стоит держаться в стороне от своей семьи и абстрагироваться от них. Велика вероятность конфликтов с родителями или детьми.

осень, люди, погода

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Это прекрасная возможность сменить профессию или сферу деятельности, переехать, рискнуть и посетить другую страну. Этот месяц также для тех людей, которые хотят посвятить себя новой науке или найти для себя увлечение. Октябрь отвернется от тех Дев, которые предпочтут сидеть дома и не будут брать от жизни все.

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