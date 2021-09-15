В Днепре прогремел мощный взрыв, появилась информация о погибших
Сообщение о ЧП поступило в полицию 15 сентября около 9 утра.
Взрыв произошел в автомобиле "Nissan Primera " на просп. Богдана Хмельницкого в городе Днепр.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории.
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В результате взрыва погибли два человека, которые находились внутри автомобиля.
К слову, недавно сообщалось, что нетрезвый мужчина угрожал взорвать гранату.
Утром 13 сентября на 102 позвонила жительница Ивановки, она сообщила, что ее 45-летний муж забаррикадировался в доме и угрожает взорвать дом.
На месте происшествия работают руководство полиции области, следственно-оперативная группа, взрывотехники и рота полиции особого назначения.
Стало известно, что мужчина живет с женой и 4-мя детьми.
Мужчина поссорился с женой и схватил гранату, потом он начал угрожать родным - жена и дети вышли из дома и вызвали полицию.
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