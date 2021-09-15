В Днепре прогремел мощный взрыв, появилась информация о погибших

Сообщение о ЧП поступило в полицию 15 сентября около 9 утра.

Взрыв произошел в автомобиле "Nissan Primera " на просп. Богдана Хмельницкого в городе Днепр.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории.

В результате взрыва погибли два человека, которые находились внутри автомобиля.

К слову, недавно сообщалось, что нетрезвый мужчина угрожал взорвать гранату.

Утром 13 сентября на 102 позвонила жительница Ивановки, она сообщила, что ее 45-летний муж забаррикадировался в доме и угрожает взорвать дом.

На месте происшествия работают руководство полиции области, следственно-оперативная группа, взрывотехники и рота полиции особого назначения.

Стало известно, что мужчина живет с женой и 4-мя детьми.

Мужчина поссорился с женой и схватил гранату, потом он начал угрожать родным - жена и дети вышли из дома и вызвали полицию.

Напомним, что копы устроили погоню со стрельбой и попали в ДТП: видео просочилось в сеть

Еще Politeka писала, что украинец устроил стрельбу из окна многоэтажки, пуля задела ребенка: "хотел успокоить..."

Также Politeka сообщала, украинец устроил стрельбу на собственной свадьбе: что теперь ждет горе-жениха