В Днепре взорвалось авто - появились новые детали трагедии
В ГСЧС сообщили, что водитель был сапёром в зоне АТО, второй погибшей во время взрыва в Днепре оказалась начальник отдела связей со СМИ и работой с общественностью ГУ ГСЧС В Днепропетровской области Дарья Гречищева.
Начальницу пресс-службы называют одной из лучших работниц, а ее отдел - одним из лучших среди всех региональных пресс-служб ГСЧС.
"Дарья была одна из лучших сотрудников ГСЧС, а возглавляемый ею отдел - одним из самых передовых и мощных среди всех региональных пресс-служб ГСЧС", - говорится в сообщении.
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"Даша была прекрасным человеком, как при работе с прессой, так и вне работы... Печаль", "Ключевая фраза мужчина был сапером в ато..., "волонтеры из ато, очень часто почему то гибнут", - пишут в сети украинцы.
Ранее сообщалось, что взрыв произошел в автомобиле "Nissan Primera " на просп. Богдана Хмельницкого в городе Днепр.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории.
В результате взрыва погибли два человека, которые находились внутри автомобиля.
Напомним, что мощный взрыв сотряс Донецк, был виден столб черного дыма: первые подробности и кадры с места ЧП
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