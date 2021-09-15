В Днепре взорвалось авто - появились новые детали трагедии

В ГСЧС сообщили, что водитель был сапёром в зоне АТО, второй погибшей во время взрыва в Днепре оказалась начальник отдела связей со СМИ и работой с общественностью ГУ ГСЧС В Днепропетровской области Дарья Гречищева.

Начальницу пресс-службы называют одной из лучших работниц, а ее отдел - одним из лучших среди всех региональных пресс-служб ГСЧС.

"Дарья была одна из лучших сотрудников ГСЧС, а возглавляемый ею отдел - одним из самых передовых и мощных среди всех региональных пресс-служб ГСЧС", - говорится в сообщении.

"Даша была прекрасным человеком, как при работе с прессой, так и вне работы... Печаль", "Ключевая фраза мужчина был сапером в ато..., "волонтеры из ато, очень часто почему то гибнут", - пишут в сети украинцы.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в автомобиле "Nissan Primera " на просп. Богдана Хмельницкого в городе Днепр.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории.

В результате взрыва погибли два человека, которые находились внутри автомобиля.

Напомним, что мощный взрыв сотряс Донецк, был виден столб черного дыма: первые подробности и кадры с места ЧП

Еще Politeka писала, что украинец устроил стрельбу из окна многоэтажки, пуля задела ребенка: "хотел успокоить..."

Также Politeka сообщала, украинец устроил стрельбу на собственной свадьбе: что теперь ждет горе-жениха