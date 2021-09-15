Переводить ли Украину на желтый уровень карантина решат в понедельник или вторник будущей недели.
Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, - передает ТСН.
«Области, которые могут попасть в оранжевую или красную зону эпидемической опасности, будут определяться по общенациональным индикаторам», - отметил Ляшко.
По его словам, национальная комиссия сможет рекомендовать переход определенного региона на красный уровень опасности. Ляшко добавил, что вопрос о переходе в другую зону предстоит решить на будущей недели, поскольку 20 сентября вступают в силу изменения в карантинном постановлении Кабмина. Ляшко добавил, что некоторые показатели эпидемической опасности в нашей стране превышены настолько, что это позволяет, по решению комиссии, осуществить переход на красный уровень.
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Ранее мы сообщали, что в МОЗ предупредили жителей Украины о будущем ужесточении карантина. Информацию об этом подтвердил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко. Он подчеркнул, что хочет, чтобы в нашей стране продолжили работу школы и предприятия, но и система здравоохранения не перестала функционировать. Министр здравоохранения также сделал заявление, в котором призвал жителей нашей страны пройти полный курс вакцинации.
Напомним, что замдиректора присвоила запасы школы на сотни тысяч
Как сообщала Politeka, в МОЗ озвучили новые условия посещения школ в Одессе
Также Politeka писала, что будут работать только те школы…