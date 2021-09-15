Во время тушения пожара с территории дома пришлось эвакуировать людей
В центре Львова вспыхнула крыша жилого дома. Здание находится на углу улиц Князя Романа и Нижанковского и является памятником архитектуры местного значения.
Детали ЧП сообщило издание ZAXID.NET.
По предварительным данным, пожар возник на последнем этаже жилого дома. Тушить возгорание прибыли шесть пожарных машин.
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Там сейчас работают чрезвычайники, из-за чего движение на улице Князя Романа полностью перекрыли. К счастью, пострадавших в результате пожара не обнаружено. Причины происшествия также выясняют.
Очевидцам удалось заснять на камеру происходящее ЧП. На кадрах можно увидеть столбы дыма, которые вырываются из-под крыши здания.
Стоит отметить, что среди основных причин, которые приводят к гибели людей в пожаре, спасатели называют сознательное пренебрежение правилами пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем, курение в постели, а также оставленные без присмотра спички и зажигалки в местах, которые легко доступны для детей.
Напомним, что пожар вспыхнул в частном доме в Харькове.
Также Politeka сообщала, масштабный пожар разгорелся в офисном центре.