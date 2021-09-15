Во время тушения пожара с территории дома пришлось эвакуировать людей

В центре Львова вспыхнула крыша жилого дома. Здание находится на углу улиц Князя Романа и Нижанковского и является памятником архитектуры местного значения.

Детали ЧП сообщило издание ZAXID.NET.

По предварительным данным, пожар возник на последнем этаже жилого дома. Тушить возгорание прибыли шесть пожарных машин.

Там сейчас работают чрезвычайники, из-за чего движение на улице Князя Романа полностью перекрыли. К счастью, пострадавших в результате пожара не обнаружено. Причины происшествия также выясняют.

Очевидцам удалось заснять на камеру происходящее ЧП. На кадрах можно увидеть столбы дыма, которые вырываются из-под крыши здания.

Стоит отметить, что среди основных причин, которые приводят к гибели людей в пожаре, спасатели называют сознательное пренебрежение правилами пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем, курение в постели, а также оставленные без присмотра спички и зажигалки в местах, которые легко доступны для детей.

Напомним, что пожар вспыхнул в частном доме в Харькове.

Также Politeka сообщала, масштабный пожар разгорелся в офисном центре.