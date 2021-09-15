Уточнить, нужно ли вам платить налог на недвижимость, можно в налоговом отделении по месту регистрации
Известно, что уже летом 2022 года украинцы заплатят за свои квартиры на 21% больше налогов, чем в 2021 году.
Об этом сказано в Налоговом кодексе Украины.
В частности, в 2022 году сумма налога за квартиру площадью 100 квадратов вырастет с 2 832 грн до 3600 грн.
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Размер налога рассчитывается исходя из размера минимальной зарплаты за тот год, за который платится налог. За каждый лишний квадратный метр нужно платить 1,5% от минимальной зарплаты.
Платить налог на недвижимость нужно только за лишнюю площадь (для квартиры за каждый квадрат выше 60 метров, а за дом – выше 120 квадратов).
Больше всех заплатит тот, у кого метраж квартиры превышает 300 кв.м. Владельцам такого жилья придется заплатить налог в размере 25 тыс. грн.
Такую же сумму заплатят владельцы частных домов общая площадь которых превышает 500 кв.м.
Налог должны будут платить исключительно собственники жилья и налог платится один раз в год тем человеком, на кого оформлен лицевой счет.
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