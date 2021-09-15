В провинции Китая супруги решили подать на развод после того, как час провели в браке.

Об этом пишет Global Times.

По данным издания, за развод супругу придется заплатить 300 тыс. юаней. Дело в том, что именно муж первым решил завершить брак. Он утверждал, что жениться не хотел. А сделал он это под давлением супруги. Мужчина сообщил, что расстался с избранницей до свадьбы. Однако она продолжила настаивать на свадьбе, присылая ему телефонные сообщения.

В итоге, он принял необдуманное и поспешное решение. Супруга попросила в ответ предоставить ей компенсации. Свои потери она оценила в 300 тыс. юаней. Самостоятельно о разводе молодые люди так и не смогли договориться.

Мужу не удалось доказать на суде, что он перестал общаться с девушкой еще до того, как они вступили в брак. На этом основании отклонили прошение о разводе. При всей краткости брака, его нельзя считать самым недолговечным в истории. Пара из Кувейта в 2019 г. сумела развестись спустя три минут после заключения брака.

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