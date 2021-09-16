На днях во Франции скончалась известная актриса и танцовщица Марта Меркадье

Как пишет Politeka.net со ссылкой на издание Le Monde, Марта Меркадье умерла в возрасте 92 года. Меркадье известна на родине как актриса, танцовщица и певица кабаре. При этом на сцене артистка дебютировала в качестве комика. Марта была невероятно многогранной личностью, о чем не уставали повторять ее поклонники.

Отмечается, что женщина умерла 15 сентября. Известно, что с 2014 года Марта страдала от болезни Альцгеймера.

На счету Меркадье роли в более чем 80 фильмах и сериалах. Одна из самых успешных ее картин – культовая драма «Девушки в униформе». Также звезда засветилась в таких картинах как «Акт любви», «Мерзавцы попадают в ад» и «Денщик капитана».

В 2011 году в возрасте 82 года Марта Меркадье приняла участие в французской версии шоу «Танцы со звездами». Артистка стала самой пожилой участницей за всю историю шоу во Франции.

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