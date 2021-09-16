В России в городе Уфа в честь открытия светофора провели торжественную церемонию.

Об этом сообщает Mash.

Присутствовать на праздники обязали бюджетников, студентов и сотрудников ГИБДД. Чтобы продемонстрировать установленную в городе новинку, решили остановить на время движение транспорта.

Свидетелей церемонии провели через дорогу с особой торжественностью. Комментаторы сравнили установку российского светофора с достижениями Илона Маска по покорению космоса. По их словам, теперь дорогу можно переходить спокойно.

Ранее мы сообщали, что вандалы в Одессе начали ломать светофоры. Правоохранители начали поиск нарушителей. Вандалы уже успели сломать светофоры в нескольких одесских районах. Коммунальщики рассказали, что в ночное время суток, неизвестные люди сломали светофоры на перекрестке улиц Высокого и Мечникова. Также нарушители успели вывести из строя светофоры возле школы №62, на Армейской и Черноморского Казачества. Специалисты оперативно привели светофоры в порядок. В настоящее время они продолжают работать в штатном режиме. При этом правоохранители выпустили отдельное обращение к местным жителям, а также гостям города. В нем полицейские попросили всех, кому известна какая-либо информация об описанных случаях вандализма, связаться с полицией по специальной линии 102.

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