В Киевской области могут закрыть школы, в которых до двадцатого сентября не успеют пройти вакцинацию 80% учителей.
Об этом сообщил Василий Володин, председатель Киевской областной государственной администрации.
«Хочу достучаться до всех педагогов Киевской области. В этом году наша область имеет возможность полноценно функционировать даже в усиленных карантинных нормах», - сказал Володин.
Он подчеркнул, что обязательным условием работы школ стала вакцинация 80% персонала. По словам Володина, существуют все возможности для быстрого исправления ситуации, а также продолжения обучения школьников после перехода Киевской области в желтую зону эпидемической опасности.
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По словам Володина, все описанные требования – это вынужденная мера, поскольку в Киевской области возросло количество больных коронавирусом. Чиновник добавил, что рост наблюдается и в количестве людей, которых с этим диагнозом забирают в больницы.
Володин напомнил, что требование обеспечить вакцинацию 80 процентов людей, входящих в любой коллектив, распространяется не только на школы, но также в целом на социальную сферу, а также бизнес. Чиновник напомнил, что в настоящее время – вакцинация остается единственным способом защиты от коронавируса.
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