У вас же красный горит, куда вы бежите?

В Киеве женщина с маленькой девочкой попали на видео в момент, когда они перебегали дорогу на красный.

Об этом сообщает «Киев оперативный».

Известно, что водитель одной из машин сделал матери замечание. Она в свою очередь сделала замечание ему. На опубликованном видеоролике можно заметить, как женщина пробегает по дороге, хотя на светофоре красный сигнал, а машины проносятся мимо. За руку она держала девочку с рюкзаком.

Свидетели предположили, что мать спешила отвезти дочь в школу. Прямо перед ними промчался автомобиль. Водитель следовал по «зеленой стрелке». Он сделал попытку повернуть направо. При этом, он в последний момент успел среагировать, поэтому резко затормозил. Между ними возникла перепалка, в ходе которой водитель и женщина поочередно обвинили друг друга в спешке.

Диалог получился таким:

- У вас же красный горит, куда вы бежите?

- А куда ты спешишь?

Ранее мы сообщали, что Одессе водитель пронесся по дороге на красный и сбил молодого парня. На видео момента происшествия можно рассмотреть, что переход переходил дорогу, когда на светофоре был зеленый свет. Происшествие случилось на улице Краснова. парень от удара отлетел на двадцать метров от перехода. Скорость автомобиля была столь высокой, что водитель остановиться не успел.

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