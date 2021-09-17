Украинка в Испании сорвалась со скалы

Туристка из Украины захотела сделать эффектное селфи на популярной достопримечательности "Балкон Средиземноморья", сообщает портал Murcia Today.

В какой-то момент девушка потеряла равновесие и сорвалась вниз.

Экстренные службы прибыли на место ЧП, но из-за плохой погоды достать туристку из воды сразу не смогли.

К счастью, одному из спасателей удалось добраться до девушки и вытащить на берег.

Украинку госпитализировали в главную больницу Аликанте, где медики оказали ей помощь.

"Ну в России министр МЧС упал ( а вы все на женщину накинулись", "О чем думала, вылезая на те проклятые перила? И друзья не остановили... Ну никак не волнуются за свою жизнь ради селфи! О родных подумайте, если наплевать на себя...", "Мир сошел с ума ради этих проклятых фото!!", "сколько уж подобных новостей было, не учит чужой опыт, так фоткайтесь, это же очень важное, нужное дело...", "Ради такого селфи могла лишиться жизни.Ума ноль.А город, пляж и старая архитектура там супер.Правда в этом году были взрослые", - пишут в сети украинцы.

Напомним, молния попала в молодых людей во время селфи: "Печальное фото под дождем"

Как сообщала Politeka, подросток сделал селфи на крыше поезда и страшно обгорел, врачи делают все возможное

Кроме того Politeka писала, что молния попала в 11 людей, подробности трагедии в Индии: "Делали селфи".