Известный американский актер Дон Кольер, который запомнился зрителям как звезда культовых фильмов в стиле вестерн

Артист долгое время боролся с тяжелой болезнью, однако 13 сентября его не стало. Об этом сообщила издание THR со ссылкой на друга и коллегу Кольера. Известно, что у актера был рак легких. На момент смерти Кольеру было 92 года.

Дональд Кольер дебютировал в кино в 20-летнем возрасте. Впервые он появился в фильме в качестве статиста, однако в дальнейшем стал одним из культовых актеров популярного в США и за его пределами жанра «вестерн».

Всего Кольер сыграл в более 200 фильмов и сериалов, причем что касается последних, то актер засветился почти во всех существующих сериалах-вестернах. Часто Дону доводилось играть разных персонажей в одном и том же проекте. Его лицо было одним из самых узнаваемых в этом жанре.

Среди самых известных работ Кольера – «Завоевание Запада», «Бескрайняя страна», «Дни в долине смерти», «Однажды в техасском поезде», «Маленький домик в прериях», «Молодые наездники».

У Кольера осталось трое детей, 11 внуков, 19 правнуков и даже трое праправнуков.

Напомним, оборвалась жизнь актера, которым восхищался Джим Керри.

Как сообщала Politeka, жизнь звезды кино оборвалась, его фильмы ценили во многих странах.

Также Politeka писала, что ушел из жизни знаменитый актер, болезнь оказалась сильнее.