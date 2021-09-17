В Полтаве сообщили о заминировании Розсошенской гимназии.
Об этом рассказали в пресс-службе главного управления Нацполиции в Полтавской области.
Правоохранители вычислили и задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании учебного заведения.
«Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, меньше чем за час установила личность, которая сообщила о заминировании гимназии», - отметил начальник отдела №2 Полтавского районного управления полиции Максим Евграфов.
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По его словам, подозреваемым оказался шестилетний ученик начальной школы. Он посещал эту же гимназию. Один из родителей мальчика получил административный протокол. Специалисты обследовали здание и прилегающую территорию.
Ранее мы сообщали, что в Одессе возникла угроза взрыва в трех судах. Правоохранителям анонимно сообщили, что заминированы суды на Варненской, на проспекте Шевченко, на Гагарина. Работу судов прервали. Следственно-оперативные группы и эксперты-взрывотехники приехали на место. Руководители судов, а также сотрудники полиции начали экстренно эвакуировать работников аппарата и пришедших ранее посетителей. Эксперты начали проверять здания на предмет взрывчатых веществ. По регламенту взрывотехники и правоохранители также должны осмотреть прилегающие территории.
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