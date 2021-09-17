При появлении острых симптомов непосредственно после вакцинации можно заразиться только тогда...

Доктор и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, можно ли заболеть коронавирусом, в момент введения в организм вакцины.

Его передача, посвященная этому вопросу, вышла на канале «Украина».

«При появлении острых симптомов непосредственно после вакцинации можно заразиться только тогда, когда для вакцинации используется живой возбудитель», - отметил Комаровский.

Врач подтвердил, что у определенного числа пациентов, после прохождения процедуры вакцинации, симптомы коронавируса возникают, как побочные эффекты. Комаровский отметил, что иногда у людей на пару дней после вакцинации возникают острые симптомы, в том числе, повышается температура. По словам ведущего, в такие минуты можно подумать, что вакцина не спасает организм, а приносит ему вред, но это ошибка.

Эксперт подчеркнул, что все созданные сегодня вакцины для защиты человека от коронавируса неживые, следовательно, болезнью заразится от них нельзя. Врач добавил, что во всех вакцинах при их создании применяют только инактивированный вирус. Он пояснил, что речь идет о вирусе, который специально лишают его заразности. Также в качестве исходного материала для вакцины могут применять фрагмент вируса. Комаровский уточнил, что таким фрагментом выступает белок, выступающий источником для появления антител.

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