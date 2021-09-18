Возле села Томиловка произошло ДТП с участием беременной женщины, ее мужа и их маленьких детей.

Об этом сообщает «Киев оперативный».

По данным свидетелей, на место происшествия незамедлительно приехали представители следственно-оперативной группы и патрульные полицейские. Правоохранители выяснили, что авария произошла с двумя машинами марки Volkswagen, их марки Golf и Transporter. За рулем второй машины находилась женщина 31 года.

Она была на 33 неделе беременности. В машине, кроме женщины, ехали четверо ее детей и муж. Возраст малышей составляет от трех до семи лет. Сразу после аварии пятилетнего мальчика забрали в больницу. У него обнаружили ссадины и рану губы. Увезли в медицинское учреждение и мать. У женщины диагностировали ушиб отдела грудной клетки. Водителем первой машины оказался 33-летний мужчина.

Его также забрали в больницу. У мужчины обнаружили поверхностные ссадины рук, а также правого коленного сустава. Следователи, прибывшие на место аварии, занялись выяснением ее причин и обстоятельств в деталях. В следственном отделе еще не приняли официального решения о квалификации происшествия. Его примут после получения полной информации о том, в каком состоянии находятся пострадавшие.

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