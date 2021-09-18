Названы знаки Зодиака, которые завидуют всем и могут подставить даже самого близкого

Зависть разрушающе действует не только на самого человека, но и на тех, на кого она направлена. Но зависть – не всегда плохое чувство. Иногда она дает своеобразный пинок, заставляя взять себя в руки, встать с дивана и начать действовать.

Эксперты по звездам издания Оpetroleo назвали шесть самых завистливых знаков зодиака.

Скорпион

Скорпионы не умеют прятать свои чувства, поэтому завидуют в открытую и довольно агрессивно. Их злобные нападки объясняются чистой завистью и желанием доказать, что если кто-то и достоин успеха, то только они.

Лев

Представители этого знака обладают колоссальным самомнением и уверены, что достойны самого лучшего. Причем лучшего, чем у других. Львы всегда жаждут похвалы и внимания.

Овен

Овны очень самолюбивы, тщеславны и капризны, поэтому успехи других людей, пусть даже близких, выводят их из себя. Чужие достижения заставляют их ощущать свою беспомощность и ущербность. Овнам становится гораздо легче, если у кого-то хуже, чем у них.

Рак

Иногда Раки пытаются скрыть свои чувства, что только ухудшает ситуацию - в порыве представители данного знака зодиака способны на подлости. Кроме того, сентиментальные Раки плохо контролируют свои эмоции и часто проявляют ревность.

Дева

Девы завидуют только талантам и способностям. Они хотят быть лучшими в своей профессии или хобби и не хотят, чтобы кто-то стоял у них на пути. Жизнь для них - соревнование, которое требует больших усилий.

Телец

Как самый денежный знак Зодиака Телец привык к роскоши и дорогим вещам, и момент зависти у него возникает в случае, если у знакомых или друзей имеется что-то ценное. Но для Тельца зависть – некая мотивация стремиться к успеху и достигать намеченных целей.

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