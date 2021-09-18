Украинский боксер Иван Редкач, которому предложили гражданство РФ, озвучил свой окончательный ответ

Как передает Politeka.net, об этом он сообщил у себя в Инстграм-аккаунте (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

35-летний боксер, который родился на Сумщине, а сейчас живет и тренируется в США, заявил, что очень любит Украины и не за какие соблазны не поменял гражданство.

"Уважаемые хейтеры и мои дорогие друзья, гражданство Украины я не поменял. Ни за какие соблазны. Я очень люблю Украину, а еще мне нравится наш крутой президент", - написал спортсмен.

Свой пост он сопроводил видео, на котором держит украинский паспорт. В кадре также звучит песня группы "Гринджолы" "Разом нас багато".

Отметим, что ранее Иван Редкач заявлял, что россияне ему прдлагали сменить гражданство и даже обещали заплатить 500 тысяч долларов за это.

В комментариях многие посчитали, что с помощью сомнительных сообщений Редкач просто зарабатывает популярность в соцсетях. Они уверены, что сменить гражданство боксеру никто не предлагал, всё это не больше чем пиар.

"Маразм крепчает",

"Там ему никто и не предлагал",

"Гений пиара", - пишут в сети.

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