Украинский боксер Иван Редкач, которому предложили гражданство РФ, озвучил свой окончательный ответ
Как передает Politeka.net, об этом он сообщил у себя в Инстграм-аккаунте (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
35-летний боксер, который родился на Сумщине, а сейчас живет и тренируется в США, заявил, что очень любит Украины и не за какие соблазны не поменял гражданство.
"Уважаемые хейтеры и мои дорогие друзья, гражданство Украины я не поменял. Ни за какие соблазны. Я очень люблю Украину, а еще мне нравится наш крутой президент", - написал спортсмен.
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Свой пост он сопроводил видео, на котором держит украинский паспорт. В кадре также звучит песня группы "Гринджолы" "Разом нас багато".
Отметим, что ранее Иван Редкач заявлял, что россияне ему прдлагали сменить гражданство и даже обещали заплатить 500 тысяч долларов за это.
В комментариях многие посчитали, что с помощью сомнительных сообщений Редкач просто зарабатывает популярность в соцсетях. Они уверены, что сменить гражданство боксеру никто не предлагал, всё это не больше чем пиар.
"Маразм крепчает",
"Там ему никто и не предлагал",
"Гений пиара", - пишут в сети.
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