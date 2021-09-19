На месте происшествия была полиция и скорая

В Мелитополе Запорожской области 23-летний парень на легковушке наехал на трех человек

Как передает прессслужба Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 18 сентября около 21:15 на улице Героев Украины. По словам правоохранителей 23-летний водитель на ВАЗ-21061 не справился с управлением и вылетел на тротуар, где стояли мужчина и две женщины.

Несмотря на то, что водитель ВАЗа был трезвым, он пытался скрыться с места ДТП. Парня задержали свидетели происшествия и передали правоохранителям.

По информации "РИА-Мелитополь", пострадавшие 35-летний житель Мелитополя и 53 и 61-летние жительницы Якимовской общины Мелитопольского района были гостями на свадьбе, которую праздновали в местном ресторане "Крым". Их с многочисленными травмами госпитализировали.

В "Риа-Мелитополь" рассказали, что другие гости свадьбы чуть не устроили 23-летнему виновнику ДТП самосуд и опубликовали видео с места происшествия.

Сейчас продолжается досудебное расследование. По факту дорожно-транспортного происшествия открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что недавно на трассе возле села Томиловка Белоцерковского района в жуткой ДТП пострадала женщина на последних месяцах беременности, которая была за рулем одного из автомобилей. В машине были четверо ее детей и муж. Одного из мальчиков госпитализировали.

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