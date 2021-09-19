В 2020 году налог на недвижимое имущество увеличится на 21% процент по сравнению с 2021 годом

В Налоговом кодексе Украины предусмотрено повышение суммы налога на квартиры и частные дома уже с 2022 года. Что интересно, платить нужно будет только за так называемые "лишние" квадратные метры. Налогом облагаются квартиры и дома, метраж которых превышает 60 и 120 квадратов соответственно.

Заметим, что размер налога высчитывается в соответствии с минимальной зарплатой. Так, за каждый "лишний" метр собственникам жилья придется заплати 1,5 % от минимальной зарплаты. В этом году это 70,8 грн, а в 2022 размер суммы возрастет до 90 грн.

Очевидно, что чем больше площадь вашего жилья, тем больше необходимо платить. Например владельцы квартир более 300 квадратов и домов более 500 заплатят 25 тысяч налога в год.

Налог платят только владельцы недвижимости, если дом или квартира находится в общей собственности, каждый совладелец будет платить только за свою долю. Стоит отметить, что сумма налога не увеличивается в зависимости от того, сколько людей прописано в квартире или доме.

Заплатить нужно не позднее 30 дней, начиная с 1 июля, ведь просрочки сроков уплаты за эти 30 дней увеличит сумму налога на 10%, а просрочка более, чем на месяц - на 20%.

Напомним, что в 2022 году планируют увеличить минимальную зарплату. Так, с октября следующего года планируется повышение "минималки" на 200 гривен. Кроме этого, повысить свою зарплату на 20% имеют шанс работники сферы образования, пройдя повышение квалификации.

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