В 2020 году налог на недвижимое имущество увеличится на 21% процент по сравнению с 2021 годом
В Налоговом кодексе Украины предусмотрено повышение суммы налога на квартиры и частные дома уже с 2022 года. Что интересно, платить нужно будет только за так называемые "лишние" квадратные метры. Налогом облагаются квартиры и дома, метраж которых превышает 60 и 120 квадратов соответственно.
Заметим, что размер налога высчитывается в соответствии с минимальной зарплатой. Так, за каждый "лишний" метр собственникам жилья придется заплати 1,5 % от минимальной зарплаты. В этом году это 70,8 грн, а в 2022 размер суммы возрастет до 90 грн.
Очевидно, что чем больше площадь вашего жилья, тем больше необходимо платить. Например владельцы квартир более 300 квадратов и домов более 500 заплатят 25 тысяч налога в год.
Орбакайте засветила, как сейчас выглядит 72-летняя Пугачева: "У Аллы траур?"
Одессу топит проливным дождем, видео несчастья: "реки на улицах и "душ" в маршрутках"
Экс-жена DZIDZIO Slavia приняла предложение от известного украинца: "Счастья вам, Славия и Тарас"
Тина Кароль показала, как отжигает с красавчиком, чей брак трещит по швам: "Я так решила..."
Снег и заморозки обрушатся на Украину, синоптики озвучили неутешительный прогноз: когда ждать похолодания
Налог платят только владельцы недвижимости, если дом или квартира находится в общей собственности, каждый совладелец будет платить только за свою долю. Стоит отметить, что сумма налога не увеличивается в зависимости от того, сколько людей прописано в квартире или доме.
Заплатить нужно не позднее 30 дней, начиная с 1 июля, ведь просрочки сроков уплаты за эти 30 дней увеличит сумму налога на 10%, а просрочка более, чем на месяц - на 20%.
Напомним, что в 2022 году планируют увеличить минимальную зарплату. Так, с октября следующего года планируется повышение "минималки" на 200 гривен. Кроме этого, повысить свою зарплату на 20% имеют шанс работники сферы образования, пройдя повышение квалификации.
Ранее Politeka писала, что новые доплаты украинцам: по сколько раздадут и кому, появилось разъяснение.
Напомним, что украинцам вернут часть потраченных денег: кого это коснется, в Течение 60 дней...".
A еще Politeka сообщала, что в Кабмине анонсировали новые доплаты пенсионерам: когда и сколько.