На следующей недели сразу четыре знака столкнутся с проблемами и неприятностями

Как пишет Politeka.net со ссылкой на «Обозреватель», таролог и прогнозист Ольга Соломка озвучила гороскоп на 20-26 сентября. По ее словам, сразу четыре знака зодиака в новой неделе ждут неприятности. Одному и вовсе придется заново браться за дело.

Овен

В жизни у Овнов с 20 числа ожидаются разрушительные процессы. Представители этого знака будут искренне удивляться, почему все рушится у них на глазах.

Весы

Весам предстоит включиться в конкурентную борьбу, поскольку недоброжелатели будут вставлять им палки в колеса.

Скорпион

Скорпионы к концу сентября смогут прочувствовать, что такое боль и разочарование в работе. У представителей этого знака может начаться выгорание и появиться чувство, что все надоело.

Стрелец

Стрельцы будут недовольны новостями о своем будущем. Все будет идти совсем не так, как они задумали. При этом у Стрельцов просто не останется сил, чтобы бороться с этой проблемой.

Напомним, что два знака Зодиака ожидают беды уже в сентябре: подробности.

Как сообщала Politeka, четыре знака Зодиака этой осенью ждут проблемы.

Также Politeka писала, что три знака Зодиака в сентябре получат неожиданную прибыль.