ЧП с самолетом произошло в американском штате Техас

Так, в воскресенье, 19 сентября, учебный самолет Военно-морского флота США T-45C Goshawk вылетел из аэропорта Корпус-Кристи и упал в жилом районе города Лейк-Уорт. На борту находились инструктор и студент, оба катапультировались, передает CNN.

Сообщается, что один из пилотов был поражен электрическим током после того, как попал на линию электропередач.

В заявлении полиции Лейк-Уорта говорится: «Хотя пилот сильно обгорел, он был в сознании и дышал». Второго пилота нашли в лесу недалеко от места крушения. Оба пострадавших были доставлены в районные больницы.

Полиция и пожарная служба полностью перекрыли квартал для ликвидации последствий катастрофы. Также известно, что были обесточены 44 дома.

По информации начальника авиационной подготовки ВМФ в Корпус-Кристи, состояние пилота-инструктора стабильное, а военно-морской летчик-курсант находится в тяжелом состоянии.

Military Plane crashed in Residential area in Lake Worth, Texas Two Pilot were ejected " eye witness said"#Texas #lakeworth #plane pic.twitter.com/d1hVVusmzp — Hashtag Elyoum (@Hashtagelyoum) September 19, 2021

Кроме того, стало известно о потерпевших среди гражданского населения. По данным полиции, три человека получили легкие травмы, и как минимум один был доставлен в больницу.

Мэри Джойнер, которая живет недалеко от места крушения, рассказала Fort Worth Star-Telegram, что они сидели за кухонным столом, когда услышали «ба-бум», и отключилось электричество. Выйдя во двор, она увидела клубок черного дыма и почувствовала запах металла.

Джойнер сказала, что она выросла в этом доме, и ее семья привыкла к ежедневному звуку самолетов, пролетающих над головой.

«Вы живете здесь всю свою жизнь, вы знаете, что это может случиться, самолеты прямо здесь», - рассказала Джойнер.

Here is my perspective at x2 speed. I was just chillin in the parking lot and didn't think anything of it cause #Lakeworth tends to always have fires 😱 #planecrash #texas pic.twitter.com/F66ONmS01a — Nathan Barron (@NathanBrisonB) September 19, 2021

Ранее сообщалось, что разбился самолет с россиянами, названо точное количество жертв: "Весь всмятку!"

Также, самолет потерпел крушение, на месте падения возник мощный пожар: первые кадры трагедии в США

Politeka рассказывала, самолет с людьми рухнул сразу после взлета: появились кадры с места авиакатастрофы в Швеции