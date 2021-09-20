Три знака Зодиака ждет большой денежный успех в эпицентре осени
Три везунчика среди знаков Зодиака будут особенно обласканы судьбой во всем, что касается карьеры, финансов, прибыли, других материальных факторов.
Об этом пишет портал Astrorok.
Овен
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Овну в октябре не придется жаловаться на недостаток денег. Астрологи советуют тратить деньги на путешествия - точно не пожалеете. При этом риск ошибок слишком высок, потому не следует терять бдительность при составлении договоров, проведении важных сделок.
Стрелец
Любые действия, связанным с деньгами, увенчаются у Стрельцов успехом. Не стоит игнорировать предложения о смене рода деятельности - они могут быть перспективными. Не исключены премии, неожиданная прибыль в виде подработки.
Водолей
Астрологи советуют Водолеям вкладывать средства в крупные проекты. Они будут усиленно "работать" на представителей этого знака, принося проценты и уверенность в будущем. Особенно удачной в плане денег станет вторая половина октября 2021.
Напомним, что три знака Зодиака столкнутся с неприятностями в сентябре: кому не избежать проблем.
Как сообщала Politeka, три знака Зодиака станут счастливее в сентябре: кого ждут позитивные изменения.
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