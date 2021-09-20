Умер бывший мэр города Ровно Иван Федив

Федиву был 71 год, он страдал от тяжелого хронического заболевания.

16 сентября Федив сообщил в соцсетях, что он находится в областной больнице в Ровно после сложной операции.

«Я благодарен всем, кто, так или иначе, отреагировал на мои проблемы. Благодарен врачам и медицинскому персоналу хирургического отделения… Берегите здоровье, болеть в сегодняшних условиях ой как дорого», — посоветовал он.

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Последний раз экс-мэр появился в сети 18 сентября. Он сообщил, что накануне скорая помощь снова привезла его в больницу — но теперь уже не в Ровно, а в Сколевскую громаду, там пришлось познакомиться с условиями в реанимации, но врачам удалось спасти пациента.

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Федив был первым мэром Ровно с момента объявления Независимости Украины. Он руководил городом с мая 1990 года по сентябрь 1993 года.

Ивана Федива характеризуют как патриота и активного сторонника украинской идеи. Под его руководством Ровно стало первым городом в Украине принявшим решение о неподдержке ГКЧП.

"Искренние соболезнования родным... Пусть с праведниками покоится. Вечная и светлая память", "Искренние соболезнования большой семье и друзьям. Светлая и вечная память", "Искренние соболезнования родным и близким ... Светлая память светлому человеку ", "Искренние соболезнования семье. Царство небесное и вечная память", "Мы будем всегда благодарны ему за сине-желтый флаг над горсоветом, за украинские школы в Киеве, за то, что открывал нам мир, за дружбу и поддержку", - пишут в Сети.

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