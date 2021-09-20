В последний раз его видели 18 сентября

Полиция обращается к гражданам с просьбой помочь в поисках ребенка

11-летний мальчик Петр Фейфер пропал без вести в Умани Черкасской области. Он ушел из дома и не вернулся, а родители ребенка обратились в полицию. Телефона при себе ребенок не имеет.

Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции в Черкасской области.

Мальчик вышел из дома 18 сентября и до сих пор не вернулся. На следующий день родные ребенка обратились в полицию. Сейчас правоохранители принимают необходимые меры для розыска пропавшего.

Рост мальчика около 140 см, у него худощавое телосложение, волосы светло-русые с пробором на бок и светлые глаза. Из особых примет - шрам под нижней губой и на указательном пальце.

В день исчезновения он был одет: кроссовки, брюки темно-синего цвета с двумя яркими полосами, кофта темно-синего цвета с надписью на английском языке.



Полиция обращается к гражданам с просьбой помочь в поисках ребенка. В полиции просят всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении парня, срочно сообщить по спецлинии на телефон "102".

Напомним, что украинец бесследно пропал, полиция ищет любые зацепки.

Как сообщала Politeka, полиция разыскивает юного Дмитрия, юноши не было дома несколько недель.

Также Politeka писала, что украинка с особой приметой бесследно исчезла, поиски длятся уже три недели: что известно.