В одном из торговых центров Кривого Рога произошел неприятный инцидент
Агрессивного мужчину заметили вечером 18 сентября в торгово-развлекательном центре "Терра". Он сразу привлек внимание окружающих, так как вел себя не очень адекватно.
Детали происшествия сообщили в Telegram-канале BEPESHITЪ.
В одном из магазинов ему не понравилась консультация менеджера и он решил ее прервать. Сначала он начал кричать, что сейчас отрежет ему голову, а потом выхватил из наплечной сумки два кухонных ножа и бросился с ними на продавца.
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"Я вам сейчас головы поотрезаю, и мне ничего не будет!" – выкрикивал мужчина и добавил, что он АТО-шник и пациент больницы.
Охрана магазина испугалась и быстро куда-то исчезла. Очевидцы происшествия вызвали полицию на место и патрульные приехали только через 20 минут.
Все это время неадеквата отвлекал от посетителей в магазине и работников случайный прохожий. Позже выяснилось, что этот герой – офицер в отставке.
Неадекватного мужчину быстро задержали и опросили. После этого мужчину передали в ближайший отдел полиции.
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