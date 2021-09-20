В одном из торговых центров Кривого Рога произошел неприятный инцидент

Агрессивного мужчину заметили вечером 18 сентября в торгово-развлекательном центре "Терра". Он сразу привлек внимание окружающих, так как вел себя не очень адекватно.

Детали происшествия сообщили в Telegram-канале BEPESHITЪ.

В одном из магазинов ему не понравилась консультация менеджера и он решил ее прервать. Сначала он начал кричать, что сейчас отрежет ему голову, а потом выхватил из наплечной сумки два кухонных ножа и бросился с ними на продавца.

"Я вам сейчас головы поотрезаю, и мне ничего не будет!" – выкрикивал мужчина и добавил, что он АТО-шник и пациент больницы.

Охрана магазина испугалась и быстро куда-то исчезла. Очевидцы происшествия вызвали полицию на место и патрульные приехали только через 20 минут.

Все это время неадеквата отвлекал от посетителей в магазине и работников случайный прохожий. Позже выяснилось, что этот герой – офицер в отставке.

Неадекватного мужчину быстро задержали и опросили. После этого мужчину передали в ближайший отдел полиции.

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