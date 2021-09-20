Известный украинский спортсмен Дмитрий Теременко рассказа, почему отказался от интервью российским журналистам

Как сообщает Politeka.net, участник украинской сборной по волейболу, известный спортсмен Дмитрий Теременко в интервью изданию "КП в Украине" рассказал, почему отказался общаться с российскими журналистами. По словам игрока, представители российского телеканала обратились к нему во время чемпионата Европы, когда он выступал в составе украинской сборной.

Волейболист отказался общаться с российскими журналистами, отметив, что политика есть всегда, даже в вопросах, который касаются спорта. Также Дмитрий отметил, что опасно давать какие-либо комментарии росс-тв, так как они потом все слова перекрутят.

"Политика есть всегда. Везде. Мне кажется, что ни скажи сейчас, на российском телевидении слова подадут в другом соусе", - отметил Теременко.

Волейболист также добавил, что сейчас игроки сборной Украины выступают бесплатно, а перед Евро-2021 им никто не обещал денежных бонусов.

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