Диетолог Тамара Крамченикова назвала овощ, от которого следует отказаться либо сделать его употребление минимальным.

Об этом она сообщила в instagram.

Тамара Крамченикова заявила, что любимый многими картофель следует отнести к наиболее нездоровым. Эксперт подчеркнула, что в этом овоще имеется переизбыток вредного крахмала. При этом, в его составе низкое содержание минералов и витаминов. Калорийность этого продукта весьма высока.

По словам, Тамары Крамчениковой, картофель способен выводить жидкость из организма человека. Из-за этого происходит нарушение в водном балансе. В свою очередь, такое положение способно повлиять на уровень сахара. В состав картофеля входит крахмал. Он распадается на фруктозу и глюкозу – простые углеводы. Таким образом, у человека, которые регулярно ест картофель может появиться лишний вес.

Диетолог добавила, что в зеленых клубнях картофеля может содержаться опасный токсин соланин. Если человек отравиться этим токсином, у него могут возникнуть боли в животе, рвота, тошнота, а в редких случаях смерть. Эксперты рекомендуют употреблять картофель в холодном и отварном виде. При его приготовлении не следует использовать жир. Если отваривать картофель в кожуре, он должен сохранить большее число витаминов.

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