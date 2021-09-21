О чем нужно знать

В Украине соббираются ввести уголовное наказание за подделку Covid-сертификатов или ПЦР-тестов

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ICTV.

Глава Минздрава уточнил, что проект изменений в Уголовный кодекс рассмотрят на ближайшем заседании правительства. По его словам, подделка "ковидных" сертификатов будет выделена в отдельную уголовную статью.

Ляшко пригрозил, что Минздрав не будет поддерживать тех медработников, которые будут замешаны в подделке коронавирусных документов.

"Если кто-то из медицинских работников будет задействован в этой схеме, не надейтесь ни на какую поддержку со стороны Министерства здравоохранения", - чиновник был категоричен.

Ляшко добавил, что подобное подрывает кампанию по иммунопрофилактике и борьбе с ковидом. Жесткий контроль по недопущению распространения поддельных сертификатов будут проводит Нацполиция и СБУ.

Напомним, 13 сентября Кабмин принял решение об изменении правил карантина. Отныне украинцы будут получать два Covid-сертификата - желтый и зеленый. Они будут подтверждать вакцинацию, наличие отрицательного ПЦР-теста (действует 72 часа) и выздоровление от коронавируса. Желтый - для тех, кто сделал первую прививку, зеленый - полностью вакцинировался.

По информации Минздрава, в настоящее время в Украине четыре региона оказались на грани объявления "красной зоной". Это Черновицкая, Волынская, Ивано-Франковская и Тернопольская области. "Красный" и "оранжевый" уровни устанавливаются комиссией ТЭБ и ЧС.

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