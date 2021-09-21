В Украине наибольшая вероятность перехода на красный уровень карантина возникла в западных областях.
Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, - передает ICTV.
«Если решение будет принято, то через два дня на территории страны будет введен желтый уровень», - отметил Ляшко.
По его словам, в новых условиях перед представителями бизнеса появится возможность выбора, каким образом поддерживать работу в условиях карантина. Ляшко привел в пример владельцев кинотеатров, которые смогут заполнять залы на 50% либо обязать своих сотрудников пройти вакцинацию и тогда получат право на заполнение зрителями 100% мест.
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Глава Минздрава добавил, что на комиссию ТЭБ и ЧС вопрос о переходе страны в желтую зону вынесут 21 сентября. При этом, он подчеркнул, что на пороге красной зоны сейчас находятся, согласно официальной статистике, Тернопольская, Ивано-Франковская, Волынская и Черновицкая области.
По словам министра, в действующий уголовный кодекс правительство планирует внести изменения, которые предусмотрят наказание за подделку коронавирусных сертификатов. Ляшко подчеркнул, что вопрос сертификатов очень важен, особенно если регион перейдет в красную зону эпидемической опасности. Там работодателю придется либо обязать к вакцинации всех сотрудников, либо остановить работу своего бизнеса. Для людей, которые принципиально откажутся проходить вакцинацию предусмотрен вариант с регулярной сдачей ПЦР-тестов за свои деньги.
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