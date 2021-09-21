Будет один мощный удар

Землю накроет сильной магнитной бурей красного уровня

Такая магнитная буря накроет Землю уже в конце сентября. Она способна вызывать сбои в работе техники, а также влиять на самочувствие людей.

Politeka.net расскажет, когда ждать "красной" магнитной бури и как от нее уберечься.

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца прогнозируют сильный удар 28 сентября. Незначительные волнения могут быть также 5 и 10 октября.

От магнитных бурь страдают метеозависимые люди, пожилые, гипотоники, гипертоники, а также те, кто имеет хронические недуги, в первую очередь сердечно-сосудистые.

Медики говорят, что в дни магнитных бурь может разболеться голова даже у людей, считающих себя полностью здоровыми. Возникает беспричинная усталость, раздражительность и апатия.

Если у вас есть проблемы со здоровьем, которые усугубляются при магнитной буре, держите рядом необходимые лекарства, а также номер телефона семейного врача.

Больше гуляйте на свежем воздухе и не перетруждайтесь умственно и физически. Воздержитесь от употребления алкогольных напитков и избегайте тяжелой пищи.

Напомним, магнитные бури "всколыхнут" Украину.

Также Politeka писала, что самые мощные и опасные магнитные бури ожидаются в сентябре.