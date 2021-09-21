В последнее время парень проживал по улице Гринченко в Днепре
Волонтеры разыскивают несовершеннолетнего парня, который вышел из больницы и пропал без вести. Мальчик пропал в Днепре. Его ищут 10 дней.
Об этом сообщают в волонтерской группе "Поиск пропавших детей".
Как стало известно, 10 сентября около 11:20 из детской больницы №1 на Мануйловском проспекте сбежал 15-летний Федор Побережник. Мальчик сирота, временно проживал по улице Гринченко. На связь с близкими не выходит.
50-летняя Орбакайте в черном кружеве поразила новой внешностью: "Неожиданно видеть вас брюнеткой"
Судья "Танців з зірками" Чмерковский покинул Украину после третьего эфира, что случилось: "Я готов..."
Землетрясение произошло в Украине, стали известны первые подробности: "Угрозы для населения..."
В Украине продлили карантин: в МОЗ сообщили "конечную" дату
Дженнифер Лопес в бесстыдном платье и ботфортах "разложилась" на бильярдном столе: кадры
На вид пропавшему мальчику около 13—14 лет, его рост — 162 сантиметра, худощавого телосложения. Волосы темные, одна сторона головы выбрита.
Если у вас есть информация о местонахождении Федора, просят сообщите по телефонам: "102" или 732-07-00, (098) 172-11-84.
Стоит отметить, что в Украине ежегодно пропадают около 14 тысяч детей. Но, согласно официальной статистике, в 97% случаев детей находят в первые же сутки. В случае исчезновения ребёнка нужно срочно обращаться в полицию.
Напомним, что украинец бесследно пропал, полиция ищет любые зацепки.
Как сообщала Politeka, полиция разыскивает юного Дмитрия, юноши не было дома несколько недель.
Также Politeka писала, что украинка с особой приметой бесследно исчезла, поиски длятся уже три недели: что известно.