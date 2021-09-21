В последнее время парень проживал по улице Гринченко в Днепре

Волонтеры разыскивают несовершеннолетнего парня, который вышел из больницы и пропал без вести. Мальчик пропал в Днепре. Его ищут 10 дней.

Об этом сообщают в волонтерской группе "Поиск пропавших детей".

Как стало известно, 10 сентября около 11:20 из детской больницы №1 на Мануйловском проспекте сбежал 15-летний Федор Побережник. Мальчик сирота, временно проживал по улице Гринченко. На связь с близкими не выходит.

На вид пропавшему мальчику около 13—14 лет, его рост — 162 сантиметра, худощавого телосложения. Волосы темные, одна сторона головы выбрита.

Если у вас есть информация о местонахождении Федора, просят сообщите по телефонам: "102" или 732-07-00, (098) 172-11-84.

Стоит отметить, что в Украине ежегодно пропадают около 14 тысяч детей. Но, согласно официальной статистике, в 97% случаев детей находят в первые же сутки. В случае исчезновения ребёнка нужно срочно обращаться в полицию.

Напомним, что украинец бесследно пропал, полиция ищет любые зацепки.

Как сообщала Politeka, полиция разыскивает юного Дмитрия, юноши не было дома несколько недель.

Также Politeka писала, что украинка с особой приметой бесследно исчезла, поиски длятся уже три недели: что известно.