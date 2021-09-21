Ученица лицея в городе Новояворовск Львовской области вызвала скандал из-за видео в ТикТок

Так, несовершеннолетняя учится в 9 классе. Первое видео она сняла с окна здания на улице Тараса Шевченко в своем населенном пункте.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Типичный Новояворовск".

"Пока в стране идет война, гибнут молодые ребята, молодежь шутит. Девушка неоднократно также была награждена похвальными грамотами от местного управления. Патриотизм на уровне", — говорится в подписи к видео.

В частности, девушка сняла на камеру стаю собак, написав: "Пошли воевать за Украину". Школьница после волны критики записала на камеру свои публичные извинения. На видео она назвала свое имя и заявила, что "позорит нацию, родителей и себя".

"Мне, честно, очень стыдно... Я не думала, что это так далеко зайдет. Я не думала, что видео распространят в паблике моего города", - сказала девочка.

Также девушка принесла искренние извинения и заявила, что больше подобного не повторит.

Напомним, девушка-блогер записала дерзкое обращение к тем, кто говорит на украинском.

Как сообщала Politeka, кумир украинской молодежи отобрал у девочки подаренный iPhone.

Также Politeka писала, что блогер м жительница Мариуполя записала видео, в котором оскорбительно отзывалась о ВСУ.