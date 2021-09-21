Кроме астрономического явления, это еще и праздник

Этот день называют "днем силы", наделенным особенной энергетикой

22 сентября в 22:20 наступит день осеннего равноденствия. Наши предки верили, что с этого дня осень полноправно вступает в свои права. В этом году праздник считается уникальным, так как дата состоит из семи двоек.

Politeka.net расскажет, чем особенна "магическая" дата и что нельзя делать.

В День осеннего равноденствия в старину славяне чествовали Солнце. Именно с этого дня начинался месяц Радогощь или Таусень, посвященный языческому богу Велесу.

В этот день прибирали и украшали могилы родственников, устраивали пиршества и обязательно мылись бане, полагая, что вода в этот период обладает особой чудесной силой. Наделяет людей силой, а женщинам приносит девичью красоту.

Считалось, что в День осеннего равноденствия защитными силами обладает рябина. Поэтому веточки растения укладывали в оконные рамы, чтобы защитить жилище от нечистых сил.

Хорошей приметой считается приготовления пирогов с капустой и ягодами и запеченных яблок. Пирог должен быть круглым, из песочного теста. Начинка из мяса и лука привлекает карьерный рост, из капусты – деньги, а из рябины или калины – любовь.

Что нельзя делать

В такую дату следует помогать малоимущим и слабым. Если в день осеннего равноденствия на столе будет скудное угощение, то и весь год окажется голодным.

Стоит подумать и об уборке в доме. Нельзя ложиться спать с грязной посудой или полами! Иначе у кого-то из домочадцев заведутся темные мысли в голове.

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