Беларусь впервые при сборе урожая начала импортировать картофель, а ее крупнейшим поставщиком стала Украина.

Об этом сообщает EastFruit.

Такие итоги аналитики получили, подсчитав объем поставок за семь прошедших месяцев нынешнего года. За это время из Украины ввезли в Беларусь 15,5 тысяч тонн картофеля. Кроме того, Беларусь импортировала картофель из Германии, Египта, Северной Македонии, Азербайджана и России. Эксперты подчеркнули, что это был первый в истории ввоз в страну зарубежного картофеля, в период сбора своего урожая.

Эксперты сошлись во мнении, что имеют дело с необычным явлением, поскольку цена в период сбора урожая обычно становится минимальной. Беларусь долгое время была известна, как крупный экспортер картофеля. Эксперты сообщили, что из-за высоких цен на картофель, Беларусь стала вынуждена покупать его у других стран, а не продавать.

В период 13 – 19 сентября цена на картошку в РБ достигла 0,3 долларов за килограмм. Это более высокий показатель, чем в прочих государствах региона, за исключением России. Эксперты отметили, что нынешняя цена картофеля в Беларуси превышает привычную для этого времени года на 70%. В середине сентября обычно в оптовой продаже в Беларуси цена на картошку достигает 0,15 - 0,19 долларов.

Ранее сообщалось, цены на молочку в Украине резко выросли, детали: творог 60 грн/кг и не только

Также Politeka писала, что украинские фермеры отдают арбузы по 50 копеек

Politeka рассказывала, что цены на популярные продукты достигли немыслимых вершин