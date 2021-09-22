Беларусь впервые при сборе урожая начала импортировать картофель, а ее крупнейшим поставщиком стала Украина.
Об этом сообщает EastFruit.
Такие итоги аналитики получили, подсчитав объем поставок за семь прошедших месяцев нынешнего года. За это время из Украины ввезли в Беларусь 15,5 тысяч тонн картофеля. Кроме того, Беларусь импортировала картофель из Германии, Египта, Северной Македонии, Азербайджана и России. Эксперты подчеркнули, что это был первый в истории ввоз в страну зарубежного картофеля, в период сбора своего урожая.
Эксперты сошлись во мнении, что имеют дело с необычным явлением, поскольку цена в период сбора урожая обычно становится минимальной. Беларусь долгое время была известна, как крупный экспортер картофеля. Эксперты сообщили, что из-за высоких цен на картофель, Беларусь стала вынуждена покупать его у других стран, а не продавать.
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В период 13 – 19 сентября цена на картошку в РБ достигла 0,3 долларов за килограмм. Это более высокий показатель, чем в прочих государствах региона, за исключением России. Эксперты отметили, что нынешняя цена картофеля в Беларуси превышает привычную для этого времени года на 70%. В середине сентября обычно в оптовой продаже в Беларуси цена на картошку достигает 0,15 - 0,19 долларов.
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