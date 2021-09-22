В Узбекистане в одном из футбольных клубов два бывших игрока попросили выплатить зарплату и стали жертвами избиения тренеров.

Об этом сообщает Podrobno.uz.

По данным источника, пострадавших футболистов зовут Акром Ходжаев и Сурхан Жавохир Есонкулов. Им задержали зарплату, и бывшие игроки попросили выплатить им обещанные деньги, обратившись к руководителям клуба. В результате их сильно избили. Отметим, что они выступали за футбольный клуб Сурхан.

Перед избиением футболистам на протяжении четырех месяцев обещали заплатить обещанные деньги. Однажды с бывшими игроками связались представители клуба и сообщили, что они могут забрать зарплату. Приехавшего первым Ходжаева избили битой. Футболисту угрожали, что выбросят его в окно.

Эсонкулов прибыл в офис вторым. Его среди прочего закрыли в здании. Над игроками поиздевались сами наставники команды. Другие игроки также участвовали в избиении. Они использовали для этого биты и стулья. Также некоторые угрожали, что задушат футболистов. После избиения игроков переодели и отпустили. От окровавленной одежды избавились. Футболистам запретили обращаться в полицию. Эсонкулов рассказал о произошедшем правоохранителям. В клубе обвинения футболиста опровергли.

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