15-летней школьнице за видео с украинским флагом грозит 3 года тюрьмы

Так, девушка в Каменском, Днепропетровская область, сожгла сувенирный флажок Украины.

"Зачем ты это делаешь, дурочка? Это флаг твоей страны", - говорит автор видео, на что девушка ответила "это не мой флаг".

Сотрудники полиции выяснили, что это 15-летняя школьница.

Полиция открыла уголовное производство по статье "Надругательство над государственными символами".

Санкция данной статьи предполагает лишение свободы сроком до трех лет.

Ранее подростки устроили акты вандализма в дворе киевской многоэтажки.

В ночь на День Независимости подростки выбросили и сожгли государственный символ прямо во дворе многоэтажки в Днепровском районе Киева.

Как известно, за публичное надругательство над флагом украинское законодательство предусматривает наказание в виде штрафов и ареста. Однако как быть с подростками и будут ли они отвечать за содеянное - пока не уточняется.

Напомним, что власти Львова разместили карту Украины с "отрезанным" Крымом и оправдались за ляп.

Как сообщала Politeka, огромный флаг и тысячи открыток запустили в оккупированный Крым, фото.

Также Politeka писала, что азербайджанцы вывешивают на балконах флаги Украины, фото.