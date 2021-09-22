54-летний украинец, который умер от геморрагического инсульта, сумел подарить пяти людям шанс на жизнь.

Об этом сообщили в Facebook Клинической больницы скорой помощи Львова.

Благодаря тому, что родные умершего дали свое согласие, врачам удалось впервые в нашей стране пересадить сердце ребенку, а также легкие другому мужчине. Им оказался лвьвовянин по имени Виктор 56 лет.

Мужчина более десяти лет болел эмфиземой легких. При этом, на протяжении трех последних лет житель Львова практически не мог покинуть дом, поскольку страдал кислородной зависимостью. Если бы пересадки не произошло, Виктор умер бы через несколько месяцев. Осуществили пересадку украинские врачи. Им помогали польские специалисты, которые уже успели совершить сотню таких медицинских процедур.

Вторым обладателем органов умершего мужчины стал мальчик Максим из Волыни. Ему 13 лет. У него произошел внезапный инсульт, поэтому ребенку пересадили сердце. Родное сердце мальчика перестало справляться с нагрузкой организма. По словам врачей, пересадку надо было делать незамедлительно. Также от донора пересадили печень 37-летней Марии и почки Юрию и Виталию. Также у донора забрали роговицу глаза, которую еще должны пересадить будущему пациенту.

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