Злоумышленнику после совершенного грозит до 7 лет лишения свободы
На станции "Кловская" к правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила, что неизвестный мужчина вел себя агрессивно в вагоне.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Инцидент произошел на Сырецко-Печерской линии метрополитена.
Женщина рассказала, что пассажир нецензурно выражался, ударил ее в лицо, при этом удар был очень сильный. А после совершенного размахивал пистолетом перед другими пассажирами.
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С помощью видеокамер, установленных в метро, была установлена личность мужчины и маршрут вероятного движения. В течение суток его задержали на территории одного из торгово-развлекательных центров Киева. Им оказался гражданин другого государства, 1989 года рождения.
По факту хулиганства с применением оружия открыто уголовное производство. Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.
Стоит отметить, что количество иностранцев, которые въехали на территорию Украину, в прошлом году составило 3 382 097 человек. Если сравнивать с 2019 годом, когда страну посетили 13 709 562 человека, произошел спад в четыре раза.
Напомним, в Киеве консьержку избили ради телефона и обогревателя.
Как сообщала Politeka, в Киеве на пенсионера напали в собственной квартире, фото.
Также сообщалось, что киевлянку порезали ножом ради мобильного телефона.