Мужчина явно был не в себе

Злоумышленнику после совершенного грозит до 7 лет лишения свободы

На станции "Кловская" к правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила, что неизвестный мужчина вел себя агрессивно в вагоне.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Инцидент произошел на Сырецко-Печерской линии метрополитена.

Женщина рассказала, что пассажир нецензурно выражался, ударил ее в лицо, при этом удар был очень сильный. А после совершенного размахивал пистолетом перед другими пассажирами.

С помощью видеокамер, установленных в метро, была установлена личность мужчины и маршрут вероятного движения. В течение суток его задержали на территории одного из торгово-развлекательных центров Киева. Им оказался гражданин другого государства, 1989 года рождения.

По факту хулиганства с применением оружия открыто уголовное производство. Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

Стоит отметить, что количество иностранцев, которые въехали на территорию Украину, в прошлом году составило 3 382 097 человек. Если сравнивать с 2019 годом, когда страну посетили 13 709 562 человека, произошел спад в четыре раза.



Напомним, в Киеве консьержку избили ради телефона и обогревателя.

Как сообщала Politeka, в Киеве на пенсионера напали в собственной квартире, фото.

Также сообщалось, что киевлянку порезали ножом ради мобильного телефона.