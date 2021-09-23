Масло – один из самых популярных среди фальсификаторов продуктов
Сливочное масло является продуктом, который едва ли не чаще всего подделывается недобросовестными производителями. В Украине каждая пятая пачка масла является подделкой.
Как говорится на сайте Госпотребслужбы, за восемь месяцев 2021 года изъяли 2,4 тонны фальсифицированного сливочного масла, еще 556 кг было приостановлено в обращении.
Всего с начала года зафиксировали 198 нарушений, связанных с оборотом масла. Было проведено более 2000 проверок магазинов и общественного питания на предмет выявления фальсификата. Из отобранного 871 образца продукции нарушения, а именно выявление жиров немолочного происхождения, зафиксировали в 45 случаях.
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Опираясь на эти выводы было принято решение о временном прекращении производства 43 операторов рынка. На производителей оформлено 156 предписаний об устранении несоответствий.
Стоит отметить, что симптомы отравления сливочным продуктом похожи на пищевую интоксикацию. Первые признаки недомогания возникают через 3-4 часа после употребления масла в пищу.
Самым первым признаком пищевого отравления служит тошнота, которая затем сменяется рвотой. Головокружение, мышечная слабость, повышенная температура тела. При сильной интоксикации больного бросает в холодный пот.
Диарея. Зачастую больной съел бутерброд с маслом и посещает туалет через каждые 20-40 минут. Длительные проблемы со стулом грозят пациенту дегидрацией организма. В некоторых случаях он способен привести к летальному исходу.
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