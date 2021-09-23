23 сентября физические-лица предприниматели вышли на митинг под Верховную Раду

Под Верховной Радой на митинге произошла потасовка участников протеста с полицией. Правоохранители задержали лидера движения SaveФОП.

Об этом сообщает Телеграм-канал PavlovskyNEWS.

Акция SaveФОП началась у стен парламента в девять утра. Известно, что участники акции планировали блокировать входы в здание парламента. Но полиция вытеснила митингующих от проезжей части улицы Грушевского.

Протестующих фоповцев полиция выносит подальше от Рады держа за руки и ноги. Тем временем лидера протестов Доротича правоохранители уже отпустили и он направляется к Раде.

ФЛП собрались на митинг 23 сентября, поскольку сегодня в 16.00 состоится внеочередное заседание Верховной Рады.

На повестке дня нардепов рассмотрение ряда законопроектов, касающихся деятельности физлиц-предпринимателей в Украине, в частности вопросов налогообложения и фискальной политики.

Накануне глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия дал понять, что монобольшинство не будет голосовать за отмену обязательного использования кассовых аппаратов.



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