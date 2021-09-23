Стоимость подсолнечного масла в Украине по состоянию на август оказалась на 35% выше, чем в среднем по Европе

В Украине цены на подсолнечное масло выше, чем в Польше, Черногории и других странах Европы. Несмотря на то, что страна считается главным экспортерам этой продукции в мире, цены уже доходят до уровня стоимости самого простого оливкового масла.

Об этом говорится в сюжете "Факты ICTV".

Мировая тенденция идет на спад цены за данный продукт, но это не касается Украины. И это при этом, что Украина почти самый большой экспортер этого продукта. В прошлом году продали почти 7 миллионов тонн. При этом за год оно подорожало почти на 80%.

Самое дешевое масло в магазине стоит 47 гривен, но это за 850 мл. Есть за 57 гривен один литр и самое дорогое масло стоит 71 гривну за 900 мл. Интересно, что в Польше подсолнечное масло стоит намного дешевле. Там литр в среднем стоит 6 злотых (примерно 43 гривны). В Испании стоимость продукта составляет 1,44 евро (45,26 грн).

Более того, в крупных онлайн магазинах литр самого простого оливкового масла можно купить за 99-97 грн. При этом цены на подсолнечное нерафинированное масло доходят до 85 грн за 900 мл (или 94 грн за литр).

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