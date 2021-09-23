На Буковине в горах выпал первый в этом году снег, у путешественников появилась возможность насладиться уникальными видами.

Снимки опубликовала Мика Слусаряк в Facebook.

«В горах снега, в наших горах уже ранние снега. Красота завораживающая», - написала Мика Слусаряк.

Известно, что в конце сентября снег успел покрыть не только высокогорье Карпат, но и возникнуть в Черновицкой области, покрыв ее горные районы. Первый снег выпал на гору Томнатик. Она расположена в Вижницком районе, на территории хребта Томнатикул. На фотографиях, созданных Микой Слусаряк можно видеть снег, укрывший Буковину в ее горных районах. В комментариях подписчики автора снимков сошлись во мнении, что рады осадкам, хотя к регулярным снегам пока не готовы.

Сейчас в Выжницком районе воздух прогрелся до восьми градусов тепла. Об этом свидетельствую данные синоптиков. В соответствии с прогнозом, украинцев 2021 году ждет морозная зима. В последующие несколько лет в эту пору года также обещают особенно холодную температуру. Кроме того, в период с 2021 по 2022 год, синоптики ожидают резкой смены погодных условий между оттепелью и сильными заморозками. Специалисты отмечают, что хотя в мире наблюдается глобальное потепление, в нашей стране зимы продолжат оставаться особенно холодными.

Напомним, что в Одессе объявили штормовое предупреждение