Британский боксер Энтони Джошуа накануне поединка с Александром Усиком признался, что ему нравятся украинцы.

Об этом он сообщил на пресс-конференции, которую организовали представители проекта Matchroom Boxing.

«Владимир Кличко - феноменальный чемпион, я очень уважаю его за то, что он пригласил меня в свой тренировочный лагерь», - сказал Джошуа.

Британский боксер также признался, что ему невероятно нравится тренер и отец легковеса Василия Ломаченко, которого зовут Анатолий. Джошуа назвал его феноменальным человеком. По словам британца, Анатолий обладает колоссальным опытом, хотя обычно остается вне объективов камер. Боксер добавил, что этот человек очень любит бокс.

Напомним, что поединок Усик – Джошуа назначен на 25 сентября. Пройдет он в британской столице. Ареной для поединка выступит стадион клуба Тоттенхэм.

Ранее мы сообщали о том, как Александр Усик провел свою часть пресс-конференции. Он говорил исключительно на украинском языке. Наш земляк подчеркнул, что будущий бой для него долгожданный, а также сообщил о своем хорошем самочувствии. Александр Усик сообщил, что будущее сражение обязательно станет историческим. В этом поединке украинцу придется побороться сразу за несколько важных титулов, чтобы стать чемпионом.

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