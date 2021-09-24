Экс-заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской рассказал, какие есть доказательства того, что украинского политического деятеля Вячеслава Чорновила убили.

Николай Голомша отметил, что он с 2014 года говорит о том, что смерть Вячеслава Чорновила не была случайной.

"Когда мне поручили организацию надзора и расследования уголовного дела о гибели Вячеслава Чорновила, мы начали изучать протокол осмотра места происшествия, материалы. И следователи обнаружили подделку документов. Вырезку фрагментов из видеозаписи, касающиеся подушек безопасности, механизмов различных, и так далее. Это было в 2007-2008 годах", - сказал Голомша.

По его словам, во время проверки материалов следователи "раскололи" судмедэксперта.

"Который сказал, что он не составлял заключение, а подписал такое, которое было дано ему для подписи. То есть, это было, на наш взгляд, некорректное поведение людей, которые формировали судебно-медицинское заключение... В деле работал физикотехник, который исследовал материалы и череп покойного Вячеслава Чорновила и водителя Павлова. И он установил, что в затылочной области имелись четыре линейных повреждения, которые были нанесены тупым предметом", - добавил Николай Голомша.

Он отметил, что, по словам физикотехника, при ударе головой в ДТП человек получает фронтальные удары и одновременно, а в Чорновила удары были нанесены последовательно.

"Были соответствующие паутины и трещины, которые образовались от удара, затем переплетение второго удара, третьего и четвертого последовательно. То есть, он показал это путем обоснования, что при одномоментном это одна паутина, а при последовательном она переламывается в таких то моментах. И он сказал, что это, вероятно, был кастет. Также были повреждения на лобной части головы пострадавшего Павлова", - подчеркнул Голомша.

Как сообщала Politeka, Николай Томенко раскрыл, кто реально руководит Украиной: "Издавна выполняют помощники и советники или должностные лица в статусе И.О.".

Также Politeka сообщала, что Голомша заявил о покушении на Шефира, что он глубоко сомневается, что это внутренние разборки, потому что внутренние разборки — это когда бросили взрывпакет.