Поезд с пассажирами сошел с рельсов в США. В результате масштабного ЧП есть жертвы и десятки раненых
Трагедия произошла днем 25 сентября недалеко от Джоплина, штат Монтана, сообщает издание NYTimes.
Как стало известно, восемь вагонов поезда Empire Builder со 141 пассажиром и 16 членами экипажа сошли с рельсов.
В результате ЧП погибли три человека и еще более 50 получили ранения. Железнодорожная служба оперативно организовала эвакуацию пострадавших с места происшествия. Также на место прибыли спасатели из шести ближайших округов и медицинские вертолеты.
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«Все, кто живы, были вызволены с места крушения», - сообщила координатор служб экстренной помощи.
Людей с места аварии доставляли в два разных места для оперативного подсчета. После осмотра медиками пассажиров расселяли в отели.
По словам пассажиров поезда, в первые мгновения аварии их ощущения были похожи на турбулентность в самолете.
Стоит отметить, что это не первая подобная авария с поездом в США за последнее время.
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