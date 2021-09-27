Цена на виноград в Украине упала до минимальных пределов, поэтому некоторые производители предположили, что выгоднее было бы уничтожать урожай на полях.

Об этом сообщает «Обозреватель».

По данным источника, в среднем оптом килограмм винограда можно приобрести за 24.98 грн. Год назад этот показатель был в два раза выше нынешнего. Если говорить о черных сортах винограда, то их в оптовой торговле продают немного дороже. За килограмм придется отдать в среднем 27,37 грн.

Оптовики готовы к более существенным затратам, однако даже незначительное повышение цен не позволит людям, которые занимаются выращиванием винограда, покрыть расходы и уйти от будущих колоссальных убытков.

В 2021 году возникли сложности с урожаем винограда. Они вызваны сухой погодой, которая продолжалась на протяжении двух минувших лет. При этом, качество доступного сегодня винограда нельзя считать очень высоким. Спрос на виноград сильно снизился из-за эпидемии коронавируса. В новых условиях, большая часть украинцев предпочитает тратить деньги только на необходимые продукты, к которым виноград не относится. Сорт Киш-миш стал наиболее востребованным среди украинцев. В магазинах АТБ за килограмм розового винограда придется заплатить 41,95 грн.

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