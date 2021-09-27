Верующие рекомендуют использовать от порчи сильную молитву, которая может оказаться эффективной даже в особо сложном положении.

«Господи, Иисусе Христе, Сыну Божий, огради меня святыми Твоими Ангелами и молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Силой Честного и Животворящего Креста, Святого Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных сил бесплотных, святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, священномученика Киприана и мученицы Іустинії, Великомученика и целителя Пантелеимона, Великомученика Георгия Победоносца, Великомученицы Варвары, мученика Иоанна Воина, Воніфанія, Трифона, святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских чудотворца, святителя Льва епископа Катанського, святителя Иосафа Белгородского, святителя Митрофана Воронежского. Кто думал или делал - верни их зло обратно в преисподнюю, ибо Твое есть Царство и Сила и Слава Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь».

Отметим, что Церковь не признает существование порчи и сглаза. Однако ряд верующих сходится во мнении, что молитва может помочь от фобий, неожиданных препятствий в жизни, суицидальных мыслей, апатии, депрессии.

Молитва, по мнению верующих, может помочь и при различных семейных проблемах. Наиболее сильным верующие считают обращение в Сыну Божьему.